صحفي أوكراني يضرب سياسيا مؤيدا لروسيا على الهواء مباشرة (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

ضرب الصحفي الأوكراني يوري بوتوسوف، السياسي الأوكراني نيستور شوفريتش، على الهواء مباشرة، خلال البرنامج الحواري "حرية التعبير".

وتم تخصيص الحلقة لتصعيد الصراع الأخير في دونباس، تمت دعوة ممثلين عن القوى السياسية الموالية لروسيا إلى الاستوديو.

في مرحلة ما، لم يستطع الصحفي يوري بوتوسوف، الذي كان من بين الضيوف، تحمل الأمر "استفزازات شوفريتش" حسب رأيه، مما أدى إلى اشتباك بالأيدي، بحسب ما ذكر موقع "dozor".

🔴صحفي يضرب معارض أوكراني موالي لروسيا بعد رفضه إدانة بوتين pic.twitter.com/4PqZ9AdXBg — adel (@adla63420668) February 19, 2022

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