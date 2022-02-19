نائبة بايدن تهدد روسيا: "الناتو" أعظم تحالف في التاريخ

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن ، أن أسس الاتحاد الأوروبي تتعرض لتهديد ، مؤكدة أن النظام الغربي يتعرض لاختبار جراء التهديدات الروسية لغزو أوكرانيا.

وأضافت في كلمة لها أثناء اجتماع ميونيخ للأمن، السبت، أن الناتو أعظم تحالف عسكري في التاريخ، مشيرة إلى أن القوات الأميركية في شرق أوروبا ليست للقتال وإنما للدفاع عن الحلف.

كما أعلنت أن العقوبات الأميركية ستستهدف المؤسسات المالية الروسية وقطاعاتها الرئيسة.

وتابعت أيضاً أنه سيفرض عقوبات اقتصادية سريعة ومؤثرة بقوة.

كذلك هددت بفضح حقيقية حملات مضللة تشنها روسيا في أوكرانيا أمام العالم بأسره.

وكشفت هاريس أن بلادها نشرت 6000 جندي إضافي في رومانيا، مؤكدة أن روسيا شنت حربا بالوكالة في شرق أوكرانيا.

واعتبرت أن روسيا تستعد لخلق مبررات للتدخل في أوكرانيا، لافتة إلى أن الناتو سيعزز قواته شرق أوروبا في حال حدوث أي غزو.

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