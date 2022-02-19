بوتين يستدع المواطنين في قائمة «احتياط» الجيش الروسي

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  • متابعة موقع الامارات اليوم
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً يقضي باستدعاء الاحتياط من المواطنين الروس للتدريب العسكري، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وجاء في الوثيقة، التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت: «دعوة مواطني روسيا الموجودين في (قائمة) الاحتياط للعام 2022 للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية، ووكالات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية».

وأضافت الوثيقة: «بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه مجلس الوزراء والسلطات التنفيذية للمناطق الروسية لضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بدعوة المواطنين إلى معسكرات التدريب، وعقد هذه المعسكرات التدريبية (المحددة في الوثيقة)

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