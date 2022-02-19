بوتين يستدع المواطنين في قائمة «احتياط» الجيش الروسي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً يقضي باستدعاء الاحتياط من المواطنين الروس للتدريب العسكري، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وجاء في الوثيقة، التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت: «دعوة مواطني روسيا الموجودين في (قائمة) الاحتياط للعام 2022 للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية، ووكالات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية».

وأضافت الوثيقة: «بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه مجلس الوزراء والسلطات التنفيذية للمناطق الروسية لضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بدعوة المواطنين إلى معسكرات التدريب، وعقد هذه المعسكرات التدريبية (المحددة في الوثيقة)

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news