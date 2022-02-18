صفارات الإنذار تدوي في دونيتسك بشرق أوكرانيا ( فيديو)

المصدر: دونيتسك (أوكرانيا) - رويترز

قال شاهد من رويترز إن صفارات الإنذار دوت في وسط مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا اليوم الجمعة بعد أن أعلن زعيم انفصالي مدعوم من موسكو في المنطقة الانفصالية إجلاء السكان.

وعلى صعيد منفصل أعلن رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أيضا، وهي ثاني منطقة يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا، بدء إجلاء السكان.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله إن نقل السكان بالحافلات من جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، بدأ مساء اليوم الجمعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news