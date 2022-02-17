السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة: "روسيا تتجه إلى غزو وشيك" لأوكرانيا

المصدر: الأمم المتحدة - أ ف ب

رأت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توامس-غرينفيلد الخميس أن "روسيا تتجه إلى غزو وشيك" لأوكرانيا رغم إعلانها عن انسحابات عسكرية.

وقالت الدبلوماسية إنها طلبت من وزير الخارجية أنتوني بلينكن المشاركة في اجتماع حول أوكرانيا يعقده مجلس الأمن الدولي ومقرر عقده منذ فترة، الخميس في نيويورك.

وسيرئسه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ويشارك فيه مساعد الوزير البريطاني المكلف شؤون أوروبا جيمس كليفرلي.

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