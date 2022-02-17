38 قتيلاً في فيضانات وانزلاقات تربة قرب ريو دي جانيرو

المصدر: ريو دي جانيرو ■ وكالات

قضى 38 شخصاً، أول من أمس، في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة بيتروبوليس السياحية قرب ريو دي جانيرو، بينما تبحث فرق الإنقاذ عن عدد من المفقودين.

وتعرّض ما يصل إلى 80 منزلاً للانهيارات الأرضية في مورو دا أوفيسينا، أحد أكثر الأماكن خطورة في الوقت الحالي، وفقاً للسلطات التي تتوقع ارتفاع عدد القتلى.

وانتشرت مشاهد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام أظهرت مساكن مدمرة بسبب انزلاقات أرضية على سفوح التلال، وسيارات تجرفها الفيضانات.

وقد اجتاحت المياه الكثير من المتاجر في وسط بيتروبوليس التاريخي، جارفة السلع والبضائع.

وفي أقل من ست ساعات تساقط في المدينة 260 ملليمتراً تقريباً من الأمطار، أي أكثر مما كان متوقعاً لكامل شهر فبراير، على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية «ميتسول».

وأعلنت بلدية بيتروبوليس «حالة الطوارئ جراء كارثة طبيعية»، فيما تفقّد حاكم الولاية كلاوديو كاسترو المكان.

• بلدية بيتروبوليس تعلن «حالة الطوارئ جراء كارثة طبيعية»، فيما تفقّد حاكم الولاية، كلاوديو كاسترو، المكان المدمّر.

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