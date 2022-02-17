عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المصدر: القدس ■ د.ب.أ

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان صحافي أمس أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن «المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته برفقة حاخامات قدموا شروحاً مزورة حول أسطورة الهيكل المزعوم».

ووفق الوكالة، «يتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في (الأقصى)، ومحاولة تقسيمه زمانيّاً».

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