إسبانيا تحقق في 68 حالة اغتصاب لأطفال في دار عبادة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن مكتب المدعي العام الإسباني أنه تلقى معلومات عن عشرات الجرائم الجنسية ارتكبها رجال إحدى دور العبادة ضد قاصرين، ويحقق المدعي العام الإسباني في 68 حالة.

وطلب مكتب المدعي العام في نهاية يناير الماضي من رؤساء النيابة في 17 منطقة حكم ذاتي إرسال جميع قضايا التحرش الجنسي بالقصّر في المدارس الدينية والكنائس والمؤسسات الدينية الأخرى في غضون 10 أيام.

وأصدر المكتب قائمة بالبيانات التي تلقتها والتي بلغت 68 قضية يتم التحقيق فيها من قبل النيابة أو تم تقديمها بالفعل إلى المحاكم.

ونشرت صحيفة País نتائج تحقيقها، الذي وجد 251 حالة جديدة من الاعتداء الجنسي على الأطفال في المؤسسات الدينية. بحسب " روسيا اليوم".

واقترحت 3 أحزاب يسارية ممثلة في مجلس النواب "بوديموس"، و "جمهوريو كتالونيا اليساريون" وحزب "الباسك إي إتش بيلدو"، تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الجرائم.

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