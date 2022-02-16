"سدر منسف" في سيارة نائب أردني يثير موجة واسعة من الجدل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت صورة ومقطع فيديو تم تداولة على نطاق واسع في الاردن لنادل يضع طبق المنسف في سيارة نائب في البرلمان الأردني خلال مأدبة غداء رسمية جدلا كبيرا في البلاد، ووصل الأمر إلى قبة البرلمان.

حيث عبر النائب فواز الزعبي عن غضبه من تصوير الفيديو الذي يظهر وضع طبق من "المنسف" (الوجبة الأشهر في البلاد) داخل سيارته.

وأوضح أنه اشترى المنسف ووضعه بسيارته ليقدمه لصديق له في عمّان، مؤكدا أنه ليس بحاجة ليأخذ "سدر منسف" من لقاء مسؤولين في إربد.

وهاجم بشكل لافت احد الصحافيين الذي اتهمه بنشر الفيديو للإساءة له.

وعاد الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث الزعبي عن شراء منسف لصديقه في العاصمة عمّان، لكن مغردين تساءوا عن سبب شراء طبق طعام "منسف" من مدينة إربد ونقله إلى العاصمة التي بها عدد كبير من المطاعم.

ولم تعلق وزارة الثقافة الأردنية التي اقامت المناسبة على الحادثة.

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