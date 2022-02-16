موسكو: بدء عودة قوات روسية إلى ثكناتها بعد تدريبات واسعة النطاق

المصدر: موسكو ■ د.ب.أ

صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، بأن وحدات من المناطق العسكرية الجنوبية والغربية اختتمت مهامها أمس، وبدأت في التوجه عائدة إلى ثكناتها.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن كوناشينكوف القول، في بيان، إن الوحدات التي أنهت تدريباتها بدأت في تحميل الأفراد والمعدات على قطارات ومركبات لتبدأ رحلة العودة إلى ثكناتها العسكرية.

وكانت تقارير سابقة أفادت بأن قوات من كل المناطق العسكرية الروسية تقريباً كانت تشارك في تدريبات واسعة النطاق. وكان نشر القوات قرب الحدود مع أوكرانيا تسبب في زيادة حدة التوتر بين الغرب وروسيا إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة.

وأعربت الدول الغربية عن مخاوفها من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، فيما نفت روسيا ذلك.

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