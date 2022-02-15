بوتين يصف المستشار الألماني السابق شرودر بكلمتين

المصدر: موسكو - د ب أ

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بالمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر ووصفه بأنه "إنسان محترم"، وأعرب عن دعمه لتعيينه المزمع عضوا في مجلس الإشراف والمراقبة على شركة غازبروم الروسية الحكومية للطاقة.

وخلال مؤتمر صحافي مع شولتس في الكرملين، قال بوتين اليوم الثلاثاء إن عمل مثل هذا "الخبير المستقل" سيعود بالنفع على التعاون مع ألمانيا.

من جانبه، أوضح شولتس أن شرودر لا يتحدث بالنيابة عن الحكومة الألمانية.

يذكر أن شرودر، الذي يعتبر صديقا لبوتين على مدار سنوات طويلة، يشغل بالفعل منصب عضو مجلس الإشراف والمراقبة على شركة روزنفت الروسية الحكومية للطاقة، كما أنه يتولى مناصب قيادية في مشروعي خط الأنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.

كان شرودر أدلى بتصريحات مؤخرا عن الصراع الأوكراني أثارت الانتباه والغضب داخل حزبه الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه أيضا المستشار الحالي شولتس حيث انتقد مطالب أوكرانيا لألمانيا بتوريد أسلحة ووصفها بأنها "قعقة للسيوف".

ورد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بتشبيه شرودر بالمتحدث باسم الرئيس بوتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news