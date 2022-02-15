هجوم إلكتروني على وزارة الدفاع الأوكرانية

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

قالت وكالة روتيرز إن وزارة الدفاع الأوكرانية وعددا من البنوك تعرضوا لهجوم إلكتروني، في وقت يترقب فيه العالم موعدا مفترضا لهجوم روسي من المتوقع أن يتضمن هجمات سيبرانية.

وكانت تقارير غربية قد توقعت أن تشن روسيا هجوما على جارتها الدولة السوفييتية السابقة يوم غد الأربعاء.

لكن روسيا وعلى خلاف سياق الأحداث سحبت اليوم الثلاثاء جزء من جنودها من خطوط التماس، كما أعلنت موسكو عن سفر وزير الدفاع إلى سورية للمشاركة في مناورات مع البلد الحليف.

وتسارعت في الساعات الماضية الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر، فيما اتهمت موسكو واشنطن بالترويج للحرب واصفة سلوكها بـ"الهستيري".

وتنفي روسيا عزمها شن حرب على أوكرانيا لكن حشودها العسكرية على الحدود تثير قلق الغرب.

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