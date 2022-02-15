شاهد.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخالف البروتوكول

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

خالف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، البروتكول حيث مشي تاركاً وراءه المستشار الألماني أولاف شولتز بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي في موسكو اليوم.

وكان قال الرئيس الروسي قد قال إن موسكو لا تريد حربا في أوروبا، لكنه وصف الوضع في المناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا بأنه "إبادة جماعية"، ودعا إلى حل الصراع هناك من خلال تحقيق السلام في مينسك.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحافي مشترك بعد محادثات مع المستشار الألماني شولتس أن روسيا قررت سحب قواتها جزئيا من المناطق القريبة من أوكرانيا وأنها ترى مجالا لمزيد من المناقشات مع الغرب بشأن مطالب موسكو الأمنية.

مخالفاً البروتوكول.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمشي تاركاً وراءه المستشار الألماني أولاف شولتز pic.twitter.com/AdX8T4FBBM — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) February 15, 2022

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