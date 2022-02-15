(شاهد)..لافروف يفجرعاصفة من الضحك برد كوميدي: نعم سنغزو أوكرانيا

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

فجر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف عاصفة من الضحك بين الصحافيين والحضور عندما قام بالغمز وبلغة الإشارة فقط وبطريقة كوميدية وتهكمية بما يوحي بنعم سنقوم بالغزو، وذلك ردا على سؤال من أحد الصحافيين حول هل تنوي روسيا غزو أوكرانيا.

ووصف لافروف، ما يتردد عن أن التدريبات الروسية البيلاروسية تم افتعالها لغزو أوكرانيا بأنها مجرد تكهنات.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البولندي، الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو، اليوم الثلاثاء، إن "القول بأن التدريبات الروسية البيلاروسية قد بدأت من أجل مهاجمة أوكرانيا من جهة الشمال والاستيلاء على كييف هي مجرد تكهنات".

وأضاف: "إن كل هذه السيناريوهات الجنونية نُشرت مرات عديدة من قبل وسائل إعلام ذات وزن، للأسف، ولكن الإثارة التي يشعر بها قادة الجوقة وكتاب السيناريو لكل هذه الإجراءات تضغط على وسائل الإعلام نفسها أيضًا".

وتابع: "ما هو موقف الغرب الآن؟ سيقول في الغالب إن الرئيس بايدن قد ضغط علينا، ومن ثم خُفنا على الفور وامتثلنا لمطالبه، هذه تجارة هواء وينجح زملاؤنا الغربيون في هذا كثيرا".

وزير الخارجية الروسي عند سؤاله عن غزو أوكرانيا pic.twitter.com/lQviBL5CeP — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) February 15, 2022

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