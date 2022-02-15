اصطدام قطارين للركاب في ميونيخ والحصيلة الاولية قتيل و30 جريحا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب 30 آخرون في حصيلة أولية لحادث اصطدام قطارين للركاب جنوبي مدينة ميونخ.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أن "الحادث وقع في الجزء الجنوبي من مدينة ميونخ"، مشيرة إلى أن "حصيلة الضحايا والإصابات مرشحة للارتفاع".

وأضافت: "فرق الطوارئ تعمل في مكان الحادث، وهناك ضحايا... وقع الحادث على طريق السكك الحديدية ميونيخ – بيشل".

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