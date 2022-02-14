قمة مصغرة في الكونغو تناقش الأمن والانقلابات في إفريقيا

المصدر: برازافيل ■ أ.ف.ب

عقد أربعة رؤساء دول إفريقية قمة مصغرة، أول من أمس، في أويو شمال جمهورية الكونغو، لمناقشة الأمن في منطقة البحيرات العظمى والانقلابات المتتالية الأخيرة في غرب إفريقيا، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

ركزت النقاشات بين رؤساء جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، وأوغندا، يوري موسيفني، وتوغو، فوري غناسينغبي، على تطورات الوضع السياسي والأمني في وسط وغرب إفريقيا، وفق البيان الختامي للاجتماع. وأورد النص الذي وزّع على الصحافة أن الرؤساء «تحدثوا باستفاضة عن العمليات المشتركة التي يقوم بها جيشا أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في الجزء الشرقي من البلد الأخير، بهدف القضاء على القوات الديمقراطية المتحالفة».

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