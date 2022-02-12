"الصحة العالمية": كورونا سينتهي منتصف العام الجاري حل تحقيق هذا الشرط

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أوضح تيدروس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن المرحلة الحادة من وباء كورونا قد تنتهي هذا العام، شريطة تطعيم حوالي 70% من العالم.

وقال جيبريسوس، في تصريحات صحفية في جنوب إفريقيا: نتوقع أن تنتهي المرحلة الحادة من هذا الوباء هذا العام، بالطبع بحالة واحدة، إذا تم تحقيق 70% من التطعيم، بحلول منتصف هذا العام تقريبًا في يونيو ويوليو.

وتابع رئيس منظمة الصحة العالمية، خلال زيارته إلى Afrigen Biologics and Vaccines، التي أنتجت أول لقاح mRNA مصنوع في إفريقيا باستخدام تسلسل موديرنا: إذا تم القيام بذلك، يمكن أن تنتهي المرحلة الحادة حقًا، وهذا ما نتوقعه، إنها في أيدينا، فهي ليست مسألة صدفة، إنها مسألة اختيار.

وتابع: نتوقع أن يكون هذا اللقاح أكثر ملاءمة للسياقات التي سيتم استخدامه فيها، مع قيود تخزين أقل وبسعر أقل.

وأردف: منظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم تطوير التصنيع المحلي في إفريقيا وحول العالم، لزيادة الأمن الصحي الإقليمي.

ومن المقرر، أن يكون اللقاح جاهزًا للتجارب السريرية في نوفمبر، مع توقع الموافقة في عام 2024، حيث يقود Afrigen المشروع التجريبي، بدعم من منظمة الصحة العالمية ومبادرة كوفاكس.

وتم تطعيم 11% فقط من الأفارقة، وهو أقل معدل في العالم، وفي الأسبوع الماضي، وقال مكتب إفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، إن القارة يجب أن ترفع معدل التطعيم 6 أضعاف للوصول إلى هدف 70%.

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