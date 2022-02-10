بوريل: زيارة ماكرون لروسيا شكلت «عنصر انفراج»

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أول من أمس، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روسيا حملت معها «عنصر انفراج» في الأزمة بين الغرب وموسكو بشأن أوكرانيا، لكنها لم تحقق أي «معجزة». وقال بوريل للصحافيين في ختام زيارته إلى واشنطن «ما دام هناك استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتحاور، أعتقد بأنه سيكون هناك أمل في عدم الدخول بمواجهة عسكرية». وأضاف أن زيارة ماكرون إلى روسيا الإثنين واجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين شكلت «إشارة إيجابية» و«مبادرة جيدة»، قائلاً «أعتقد أنها تشكل عنصر انفراج».

وبعد لقاء ماكرون مع بوتين قال الرئيس الفرنسي إنه يرى حلولاً «ملموسة» للأزمة، وقد تلقّى تأكيدات من الرئيس الروسي أنه لن يكون هناك مزيد من التصعيد، لكن بوريل قال إن المشكلة «لم تُحل بعد».

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