إثيوبيا تطمئن السودان: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال السفير الإثيوبي لدى الخرطوم يبتال أميرو، إن هناك تطورات إيجابية بين بلاده والسودان في قضايا مثل سد النهضة والحدود.

ولفت بيان لوزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، إلى أن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، اجتمع اليوم مع السفير الإثيوبي في الخرطوم، لمناقشة عدة ملفات.

وأشار البيان إلى أن السفير الإثيوبي أكد "أن هناك عدداً من التطورات الإيجابية بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الخلافية مثل سد النهضة و قضية الحدود ، وذلك على ضوء زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة إلى أديس أبابا مؤخراً، ولقائه بعدد من المسؤولين الإثيوبيين".

وأضاف "أن العلاقات مع السودان تظل استراتيجية واستثنائية"، مبينا "جاهزية بلاده لمناقشة القاضية كافة بعيداً عن التصعيد الإعلامي وذلك عبر الحوار والتواصل الإيجابي".

من جانبه، هنأ وزير الخارجية السوداني المسؤول الإثيوبي على استعادة الأمن في بلاده، موضحا أنه " مهما حدث من خلافات، فلا ينبغي أن تتوقف قنوات التواصل المباشر".

والاثنين الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لنظيره الجيبوتي إسماعيل عمر ‏جيلة، رغبة بلاده في التوصل إلى حل قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة الإثيوبي.‏

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