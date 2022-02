أثار موجة واسعة من الغضب في الهند.. منع فيديو لفتاة مسلمة تتحدى متظاهرين وتدخل جامعتها بالحجاب «فيديو»

تسبب مقطع فيديو لطالبة مسلمة ترتدي الحجاب تتعرض للمضايقة من قبل حشد من اليمين الهندوسي المتطرف في كلية بولاية كارناتاكا، بموجة واسعة من الغضب، وسط احتجاجات على حظر الحجاب في هذه الولاية الجنوبية.

وأظهر الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الشابة موسكان خان وهي محاطة برجال يرتدون أوشحة الزعفران عند وصولها إلى كليتها في مانديا.

وكانت موسكان خان تهتف «الله أكبر» بينما كان المتظاهرون يطاردونها، قبل أن يتدخل حرس الجامعة لحمايتها.

وقالت خان لاحقا لقناة «NDTV» الإخبارية الهندية: «ذهبت للجامعة لتقديم أوراق مهمة، لم يسمحوا لي بالدخول لمجرد أنني كنت أرتدي الحجاب.. 10% من المتظاهرين كانوا من الكلية، لكن البقية كانوا من الغرباء».

وأضافت: «بعد ذلك بدأوا يرددون شعارات معادية فبدأت أصرخ الله أكبر»، مؤكدة أنها ستستمر في الكفاح من أجل حقها في ارتداء الحجاب.

وأثار الحظر المفروض على الحجاب غضب الطلاب المسلمين، الذين قالوا إنه هجوم على دينهم المنصوص عليه في الدستور العلماني للهند، بينما حاولت الجماعات اليمينية الهندوسية منع النساء المسلمات المحجبات من دخول المؤسسات التعليمية، مما تسبب بتوتر مجتمعي.

The new “custodians” of an ancient culture … hope you’ll invite them into your homes for a meal and to meet your children/families, make deep bonds between all. In fact train your children to join them, not like politicians, sending their children abroad to Christian countries. https://t.co/jLfiourUIe