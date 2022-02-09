مصرع 11 شخصاً في انهيار أرضي وتحذيرات من كارثة

المصدر: بوغوتا – وام

لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 35 آخرون بجروح في كولومبيا بسبب انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة.

وبحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث تسبب تساقط الأمطار على جبل في إقليم ريزارلدا بالوسط الغربي للبلاد بانهيار أرضي طمر العديد من المنازل في منطقة دوسكيبراداس الفقيرة.

وعملت فرق الإنقاذ بين الأوحال بحثا عن ناجين، وعبرت طواقم الإنقاذ عن خشيتها من أن تؤدي انهيارات أرضية جديدة إلى انسداد نهر أوتون المجاور ما قد يفاقم الكارثة.

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