إسبانيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

المصدر: مدريد - د ب أ

لم يعد يتعين على الأشخاص في إسبانيا ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة ابتداء من بعد غد الخميس، وذلك في ظل انخفاض حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وانخفض عدد المرضى الذين في حاجة لأسرة المستشفيات. ويرجع انخفاض حالات الإصابة والحالات التي تحتاج للمستشفى بسبب ارتفاع معدل التطعيم. وقد حصل حتى الآن 80% من تعداد سكان إسبانيا على جرعات اللقاح كاملة. وبالإضافة لذلك حصل 47% على الجرعة التنشيطية.

وكان قد تم فرض إلزامية ارتداء الكمامات في أواخر عام 2021 بسبب ارتفاع حالات الاصابة سريعا.

ومن المقرر تخفيف سلسلة من القيود في أنحاء البلاد خلال الايام المقبلة، على الرغم من أن عدة منشآت مازالت تطلب من الراغبين في الدخول إليها تقديم ما يثبت الحصول على التطعيم أو التعافي من الفيروس أو نتيجة سلبية لاختبار كورونا.

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