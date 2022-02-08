ماكرون يتحدث مع بايدن قبيل زيارته إلى موسكو

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأميركي جو بايدن، أول من أمس، قبيل زيارته إلى موسكو.

وقال البيت الأبيض في بيان «ناقش الزعيمان الجهود الدبلوماسية الجارية وجهود الردع، رداً على الحشد العسكري الروسي المستمر على الحدود مع أوكرانيا، وأكدا دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها».

وجاء في البيان الصادر عن قصر الاليزيه في باريس أن الزعيمين تحدثا لـ40 دقيقة تقريباً. وتوجه ماكرون إلى موسكو في وقت لاحق أمس، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكانا قد تحدثا بالفعل هاتفياً ثلاث مرات خلال الأيام القليلة الماضية. وقبيل زيارته إلى الكرملين، نسق ماكرون موقفه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي بدأ زيارة إلى واشنطن للقاء بايدن، أمس.

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