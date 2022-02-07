مصرع 19 شخصاً في انهيار جليدي بين أفغانستان وباكستان

المصدر: جلال اباد - أ ف ب

لقي 19 شخصاً على الأقلّ مصرعهم الإثنين في انهيار جليدي أثناء محاولتهم عبور ممرّ جبلي يربط بين أفغانستان وباكستان، وفق ما ذكر مسؤول محلّي في طالبان.

وقال نجيب الله حسن عبدل، مسؤول الإعلام والثقافة في ولاية كونار في شرق أفغانستان لوكالة فرانس برس إنّ مجموعات عدة من الأشخاص كانت تحاول عبور الحدود عندما بدأ تساقط الثلوج.

وأضاف: "تمّ العثور على 19 جثة حتى الآن"، مشيراً إلى أنّ رجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا آخرين وناجين محتملين.

ويحاول العديد من الأفغان يومياً عبور الحدود الجبلية مع باكستان بحثًا عن عمل أو سلع رئيسية للتجارة.

وارتفع عدد هذه المحاولات بشكل كبير منذ أن غرقت البلاد في أزمة إنسانية شديدة عقب عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس.

وباشرت باكستان بناء سياج لحماية حدودها التي يسهل اختراقها مع أفغانستان والممتدة بطول 2670 كيلومتراً والموازية لخط ديورند.

ويجتاز التجّار والمهرّبون الممرّات الجبلية الرابطة بين البلدين منذ قرون دون دفع رسوم، على الرّغم من أنّ المنطقة محفوفة بالمخاطر وتشهد انهيارات جليدية.

وفي 2015، لقي أكثر من 250 شخصاً مصرعهم في أفغانستان في سلسلة من الانهيارات الجليدية.

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