بدء أعمال الدورة الـ 31 للمجلس المركزي الفلسطيني

المصدر: رام الله ■ معا

بدأت أمس أعمال جلسة المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ظل مقاطعة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، والجبهة الشعبية، والمبادرة الوطنية، للحضور والمشاركة في الاجتماعات، إضافة إلى مجموعة من كبار الشخصيات السياسية، من بينهم حنان عشراوي، وروحي فتوح.

وألقى الرئيس محمود عباس كلمة سياسية شاملة في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، التي تعقد تحت عنوان «تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية». وتبحث الدورة الـ31 للمجلس المركزي آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بشأن العلاقة مع الاحتلال، والعلاقة مع الإدارة الأميركية، وغيرها من القضايا.

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