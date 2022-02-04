شاهد لحظة غرق سفينة نفط عملاقة بعد انفجارها في نيجيريا.. «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى بعد انفجار ضخم وقع على متن سفينة نفط عملاقة في مدينة إسكرافوس النيجيرية قبالة سواحل البلاد.

وقع الانفجار على متن السفينة العائمة التي تعرف باسم «ترينيتي سبيريت» المملوكة لشركة «شيبه أي أند بي» النيجيرية، وأعقب ذلك اندلاع حريق هائل نشب في السفينة النفطية.

وقالت الشركة في بيان: «نبلغ عن حادثة مؤسفة، وهي حريق اجتاح منشآتنا لإنتاج النفط في البحر»ترينتي سبيريت«، الواقع في محطة أوكبوكيتي، بعد انفجار وقع في الساعات الأولى من يوم أمس الأربعاء». بحسب وكالة «سبوتنيك»

وتابع البيان: «يجري التحقيق في سبب الانفجار، في الوقت الحالي لم ترد أنباء عن وقوع قتلى، لكننا نؤكد أنه كان هناك 10 أشخاص على متن السفينة قبل الحادث».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news