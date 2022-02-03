بايدن يستعد لزيارة اليابان وكوريا الجنوبية في مايو

المصدر: طوكيو ■ رويترز

أفاد مصدر مطلع بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يستعد لزيارة محتملة لليابان في مايو المقبل، وتتصدر أجندة الزيارة مباعث قلق بشأن الصين وكوريا الشمالية.

ومن المقرر تحديد موعد الزيارة، التي ستكون الأولى لبايدن منذ توليه الرئاسة، لتكون بالتزامن مع اجتماع في اليابان لزعماء كل من اليابان، والهند، وأستراليا، والولايات المتحدة، في إطار ما يعرف بالحوار الأمني ​​«الرباعي».

وقال المصدر المطلع إن الولايات المتحدة تدرس قيام بايدن بزيارة لكوريا الجنوبية في الوقت نفسه، لإجراء محادثات مع رئيسها الجديد بعد انتهاء فترة ولاية، مون جاي إن، أوائل مايو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news