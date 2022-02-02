وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية

المصدر:
  • متابعات - الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلنت وزارة الدفاع عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

 

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