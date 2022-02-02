وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الدفاع عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

وزارة الدفاع تعلن عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء pic.twitter.com/XqEXZmkz7K — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 2, 2022

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