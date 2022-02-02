تركيا تسجل 100 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

المصدر: إسطنبول - رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية تسجيل 102 ألف و601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غضون 24 ساعة، متجاوزة حاجز 100 ألف للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

وكان عدد الحالات اليومية قد بلغ نحو 20 ألفاً في أواخر ديسمبر، لكنها ترتفع منذ ذلك الحين.

وأظهرت البيانات أيضاً تسجيل 198وفاة أخرى بسبب كوفيد-19 في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 87 ألفا.

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