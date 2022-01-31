سورية.. مقتل 121 في اشتباكات بين "قسد" و"داعش" في سجن " الصناعة"

المصدر: بيروت - رويترز

قالت قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد، اليوم الاثنين، إن 40 من أفرادها و77 من حراس السجون وأربعة مدنيين قتلوا منذ بدء الاشتباكات مع مقاتلي تنظيم "داعش" الذين هاجموا سجنا في 20 يناير في محاولة لتحرير سجناء ينتمون للتنظيم.

وقالت القوات إنها استعادت السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة بشمال شرق سورية يوم الأربعاء كما استسلم جميع مسلحي التنظيم المتبقين.

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