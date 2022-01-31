لندن تقترح على «الأطلسي» عملية انتشار عسكري «كبيرة» في أوروبا

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أول من أمس، أن بلاده ستقترح على حلف شمال الأطلسي (ناتو) نشر قوات وأسلحة، وسفن حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عملية انتشار عسكري «كبيرة»، رداً على تصاعد «العداء الروسي» تجاه أوكرانيا.

وأشار مكتب جونسون إلى أن هذا الاقتراح الذي يُفترض تقديمه خلال اجتماع للقادة العسكريين للحلف الأطلسي هذا الأسبوع، قد يؤدي إلى مضاعفة عديد القوات البريطانية المنتشرة حالياً في أوروبا الشرقية، وتوفير «أسلحة دفاعية» لإستونيا.

وقال جونسون في بيان، إن مجموعة الإجراءات هذه «ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين - لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائماً إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي».

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