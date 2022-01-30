إصابة 30 نائبا بالبرلمان الإيراني بفيروس كورونا

المصدر: طهران - د ب أ

كشف عضو مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أبو الفضل أبو ترابي أن الاختبارات أظهرت إصابة 30 من نواب المجلس بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، مضيفا أنهم يخضعون حاليا للحجر.

ونقلت الوكالة الإيرانية عنه القول إن هيئة رئاسة المجلس أكدت على ضرورة أن يجري جميع النواب، البالغ عددهم 290، فحوصات للسيطرة على التفشي.

وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررا من كورونا، إلا أن الأوضاع استقرت مع منتصف العام الماضي مع التوسع في حملة التلقيح ضد كورونا. وفي ظل تفشي المتحور أوميكرون عاودت أعداد الإصابات الارتفاع من جديد.

وسجلت إيران إجمالا أكثر من 6.3 مليون إصابة بكورونا، وأكثر من 132 ألف حالة وفاة.

وكان وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي قد أعلن في وقت سابق أن إيران قد دخلت الموجة السادسة من إصابات كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة للفيروس.

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