لحظة هجوم مسلح على سيارة شرطة في وضح النهار في تكساس

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

رصدت كاميرا مراقبة لحظة تعرض سيارة شرطة لإطلاق نار مفاجئ في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، حيث أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح وتم نقلهم إلى مستشفى ميموريال هيرمان في تكساس، وقالت قوات إنفاذ القانون في مكان الحادث إن الهجوم وقع بسلاح آلي.

ووصف المسؤولون هؤلاء الضباط بأنهم كانوا محظوظين جدًا.

وكانت شرطة هيوستن قد أعلنت أول أمس الخميس أنها ألقت القبض على مشتبه بإطلاقه النار على أفراد الشرطة ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.

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