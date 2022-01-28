"ارتفاع جنوني" في إصابات كورونا بالجزائر

ارتفعت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالجزائر، بشكل لافت، حتى عاد إلى أذهان المواطنين هاجس نقص الأوكسيجين في المستشفيات، والطوابير الطويلة التي عرفوها خلال ذروة إصابات دلتا، الصيف الماضي.

و أعلنت وزارة الصحة امس عن 2130 حالة جديدة، و42 مريضا بالعناية المركزة، و13 وفاة.

ويسعى كثير من الجزائريين لضمان جهاز أوكسجين في حالة ما إذا حدث نقص في الوفرة مثلما حدث في الصيف الماضي، خلال موجة متحور دلتا، الذي أثار "طوارئ" حقيقية بالجزائر.

وفرضت الجزائر منذ 25 ديسمبر إبراز جواز صحي كشرط لدخول أراضيها أوالسفر إلى الخارج، والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستخدام الجماعي أو التي تستقبل الجمهور مثل الملاعب والقاعات الرياضية.

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