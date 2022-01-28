نتنياهو هدد بينيت بالطائرات المسيرة لإثنائه عن تشكيل الحكومة

المصدر: القدس - أ ف ب

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه "تعرض للتهديد" في مايو الماضي من قبل سلفه بنيامين نتنياهو خلال مفاوضات تشكيل الحكومة في مقابلة نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليسارية الجمعة.

أنهى بينيت أزمة سياسية غير مسبوقة في إسرائيل أدت إلى إجراء أربعة انتخابات تشريعية في أقل من عامين عندما تولّى السلطة وتحالف مع ثمانية أحزاب مختلفة في يونيو. بذلك أنهى 12 عامًا من حكم نتنياهو.

قبل ذلك بقليل في بداية مايو وخلال مفاوضات سياسية تهدف لتشكيل حكومته، قال بينيت "عندما أدرك نتنياهو أنني لم أكن أنوي السماح له بجر إسرائيل إلى انتخابات خامسة، هددني حقًا. قال لي: اسمع، إذا فهمتُ بشكل صحيح ما تنوي فعله، فاعلم أنني سأسلط آليتي بالكامل عليك ... سأرسل الطائرات بدون طيار (الدرون) نحوك وسنرى".

وأوضح بينيت أن نتنياهو "كان يتحدث عن جيشه من مجموعات على الإنترنت، والموالين له في الإذاعة والتلفزيون وعلى شبكات التواصل الاجتماعي".

وكان ذلك عاملا حاسما في انتقال بينيت إلى المعسكر المطالب بالتغيير وتشكيل تحالف غير متجانس يتألف من أحزاب اليمين واليسار والوسط ومن حزب إسلامي عربي .

وقال "أدركت أن كل شيء يقع على كاهلي. وأنه إذا لم أتخذ القرار، فلن تخرج الدولة من الوضع".

وتابع بينيت "لا أريد أن أرى نتنياهو في السجن ... إنها ليست صورة محترمة بحقه " في إشارة إلى محاكمته بتهمة الفساد.

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