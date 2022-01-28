الجيش الأردني يقتل 27 مهرباً ويحبط محاولات تسلل وتهريب مواد مخدرة من سورية

المصدر: عمان ■ د.ب.أ

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أمس، مقتل 27 مهرباً، عقب إحباط محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قوله إنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة بتغيير قواعد الاشتباك قامت المنطقة العسكرية الشرقية فجر أمس، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعمليات نوعية متزامنة على واجهات عدة ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت من خلالها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. وصرح المصدر بأنه «تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثاً مع المهربين، ما أدى إلى مقتل 27 شخصاً وإصابة عدد من المهربين».

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