وزير الخارجية الأوكراني: لن نقبل بأي تنازلات في الصراع مع روسيا

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن أوكرانيا لن تسمح لأحد «بفرض أي تنازلات علينا» لتخفيف حدة الصراع مع روسيا.

وأضاف لشبكة (سي إن إن) الأميركية أول من أمس: «لن نكون في وضع البلاد التي تتلقى تعليمات القوة الكبرى عبر الهاتف وتتبعها».

ويعتقد كوليبا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «ارتكب خطأ» بحشد القوات.

وتقول أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون إن حشد روسيا لـ100 ألف جندي مع معدات ثقيلة على طول الحدود الشرقية لأوكرانيا ربما يكون مقدمة لغزو، وتطالب موسكو بالتراجع عن ذلك. وتطالب موسكو ببعض الضمانات الأمنية من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة، وأيضاً إنهاء توسّع الحلف شرقاً، وتطالب الدول الغربية بدورها روسيا بسحب القوات التي حشدتها على الحدود مع أوكرانيا.

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