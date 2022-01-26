نائب المبعوث الأميركي الخاص بإيران يترك منصبه

ترك عضو كبير في فريق التفاوض الأميركي مع إيران منصبه، فيما أرجعه تقرير إلى خلافات في الرأي بشأن كيفية المضي قدماً.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس، أن نائب المبعوث الأميركي الخاص بإيران ريتشارد نيفيو، لم يعد ضمن فريق التفاوض، لكنه لايزال موظفاً في الوزارة. ولم يذكر المسؤول سبباً لرحيل نيفيو عن الفريق، لكنه قال إن تنقلات الأفراد «شائعة جداً» بعد عام في عمر الإدارة.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في وقت سابق أن نيفيو رحل بعد خلافات في الرأي داخل فريق التفاوض الأميركي بشأن إيران. وقالت الصحيفة إن نيفيو كان يؤيد نهجاً أشد صرامة في المفاوضات الحالية.

ويأتي رحيله في وقت حرج، حيث قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إنه لم يتبقَّ سوى أسابيع فقط أمام فرصة إنقاذ اتفاق إيران النووي الموقع في 2015.

واشنطن À رويترز

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