عبدالله بن زايد يثمّن موقف روسيا الداعم للإمارات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، سيرغي لافروف، ثمّن خلاله موقف روسيا الداعم لدولة الإمارات، خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، والتي أدان فيها المجلس هذه الهجمات الإرهابية.

كما أكد سموه على علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جانبه، أشاد لافروف بالعلاقات الإماراتية الروسية الاستراتيجية الراسخة، والدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وحرصها الدائم على دعم جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.

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