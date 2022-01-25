برلين تعد خطط طوارئ للألمان في أوكرانيا

المصدر: بروكسل ■ د.ب.أ

تعمل وزارة الخارجية الألمانية على إعداد خطط طوارئ للعاملين في السفارة الألمانية في أوكرانيا ومواطنين ألمان آخرين، إلا أنها لا ترى حالياً أي داعٍ لحملات إجلاء واسعة النطاق من هناك. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك أمس على هامش مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «قيمنا ذلك خلال الأسابيع الماضية على نحو متكرر، وقيمنا أيضاً مع شركائنا الأوروبيين كيف يمكننا التصرف بأسرع ما يمكن، لكنني أرغب هنا أن أقول بوضوح تام: هذا مجرد احتمال».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news