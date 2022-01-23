مجلس الدولة الصيني: مسؤولو إقليم «هينان» لم يكشفوا عن عدد الوفيات أثناء السيول

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

ذكرت الحكومة الصينية أن مسؤولي الحكومة المحلية لم يكشفوا عن عدد الأشخاص الذين توفوا أو فقدوا، خلال سيول عارمة، بإقليم «هينان» وسط البلاد، في يوليو الماضي، في أعقاب تحقيق استمر على مدى أشهر حول الكارثة. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس، أن مسؤولين بإقليم «هينان» إما أنهم أخفوا أو أجلوا تسجيل 139 حالة وفاة، طبقاً لما ذكره مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة حكومية صينية، في تقرير، تم نشره على موقعه الإلكتروني، مساء الجمعة. وكانت الحصيلة النهائية، من الكارثة 398، طبقاً لما ذكره التقرير.

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