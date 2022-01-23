"الصحة العالمية": نهاية "محتملة" لـ"كوفيد-19" في أوروبا بعد "أوميكرون"

المصدر: كوبنهاغن - أ ف ب

أعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه الأحد أن المتحوّرة أوميكرون التي قد تصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس، أطلقت مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19 في المنطقة وقد تقرّب الأزمة الصحية من النهاية.

وقال كلوغه لوكالة فرانس برس "من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء"، لكنّه حضّ على الحذر من واقع تغيّر الفيروس.

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر قبل أيام من ظهور سلالات جديدة بعد "أوميكرون".

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية، إلى الأهمية الاستثنائية لرصد وتقييم الوضع مع السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

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