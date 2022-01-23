تصرف «غير عادي» قام به حسني مبارك في حفل رسمي.. «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف الفنان المصري، محمد ثروت، عن قيام الرئيس الراحل، حسني مبارك، بتصرف بـ‏ «غير العادي»، او المسبوق، خلال حفل ‏رسمي.

وقال ثروت خلال استضافته في برنامج «واحد من الناس»، المذاع على فضائية «الحياة» المصرية، أمس السبت، إنه أثناء أدائه أغنيته الوطنية الشهيرة «مصريتنا» وهو يرتدي البدلة العسكرية في حفل رسمي بثمانينيات القرن الماضي، وجّه مبارك إشارة له للنزول إليه والتحدث معه، ما أدى إلى توقف الحفل للحظات.

وأكد محمد ثروت للبرنامج أنه «لم يكن عاديا على مصر والعالم العربي أن حفلا رسميا يتوقف من أجل رغبة رئيس الجمهورية في التحدث مع مطرب لدقائق معدودة».

وتذكر ثروت بعضا من تفاصيل ما دار أثناء وقوفه مع الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، فقال إن وزير الدفاع الأسبق، محمد عبد الحليم أبو غزالة قال لمبارك مازحا أنه يعلم أن ثروت الابن الوحيد لوالديه، ولكنه رغما عن هذا سيقوم بتجنيده في الجيش.

ولفت محمد ثروت إلى أنه منذ تلك الواقعة وانتشرت العديد من التكهنات بشأن وجود صلة قرابة بينه وبين الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، خاصة مع وجود تشبه في الملامح بينهما، وهو ما نفاه بشكل قاطع في البرنامج.

يشار إلى أن محمد ثروت فاجأ جمهوره العام الماضي بعودته إلى الساحة الفنية بعد غياب دام أكثر من ربع قرن، عندما طرح أغنية منفردة بمناسبة عيد الحب هي «يا مستعجل على فراقي»، والتي حققت ملايين المشاهدات على موقع «يوتيوب».

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