رئيس الدولة: الإمارات تضع الصحة على قمة أولوياتها

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وفد المشاركين بـ«قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026»، التي تعقد خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار «نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً».

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، بالوفد المشارك في القمة من قيادات وخبراء عالميين في قطاع الصحة، متمنياً لهم التوفيق في الخروج بنتائج إيجابية لمصلحة العالم أجمع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تضع الصحة على قمة أولوياتها انطلاقاً من اهتمامها بالإنسان الذي يمثل ثروتها الأساسية ومحور التنمية، وتحرص على تعزيز الاستثمار في قطاع الصحة من أجل بناء نظام صحي مستدام يعزز جودة حياة المجتمع، مشيراً سموه إلى أن القمة تمثل منصة عالمية مهمة للحوار وتبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.