مصر.. قرارات جديدة للحد من انتشار «كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تتجه السلطات المصرية إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد.

وأكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن بلاده ستقوم، بتقليل نسب الأعداد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، مع اتباع الإجراءات المفترضة للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، والذي أكد خلالها أن حكومة بلاده ستعمل على تقليل الأعداد في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، وذلك بهدف العمل على تقليل التزاحم والتباعد، ولبس الكمامة.

وأضاف المسؤول المصري أن بلاده ستقوم بتحديث الاشتراطات الخاصة بدخول المسافرين للأراضي المصرية، وذلك بحسب المستجدات العلمية التي أقرها العالم واللجان العلمية والبحثية في مصر.

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