بوريس جونسون: الغزو الروسي لأوكرانيا «كارثة»

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

صرّح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن المملكة المتحدة تدعم مباشرة سيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وقال جونسون للصحافيين خلال زيارة لمستشفى في جنوب غرب إنجلترا: «تأكدوا أنه في حال أقدمت روسيا على أي شكل من أشكال الغزو داخل أوكرانيا بأي نطاق كان، أعتقد أنه سيكون كارثة، ليس فقط لأوكرانيا، ولكن لروسيا. وستكون كارثة للعالم».

وكان جونسون يتحدث بعد اجتماع لما يطلق (دول الكوينت)، التي تضم: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

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