هذه «أقوى جيوش العالم».. دولة عربية في صدارة الشرق الأوسط

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدر تقرير «غلوبال فاير بور» ترتيبه السنوي للجيوش الأكثر قوة في العالم، كما أفرد مساحة لترتيب الجيوش الأكثر قوة في منطقة الشرق الأوسط. وحل الجيش المصري في المرتبة الأولى

ويقول «غلوبال فاير بور» إنه يستخدم 50 عاملا لمنح الجيوش المواقع في الترتيب، كما أن يضع إشارة على مدى تقدم الجيوش أو تراجعها أو استقرارها في القائمة، مثل عدد القوات ومدى حيازتها للدبابات والقطع البحرية والطائرات المقاتلة، وغيرها الكثير.

ويقدم الموقع عرضًا تحليليًّا للبيانات المتعلقة بـ140 قوة عسكرية، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى تليها روسيا، والصين والهند واليابان، ومملكة بوتان في المرتبة الأخيرة.

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