سورية.. إصابة 12 من "حفظ النظام" إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلتهم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أصيب 12 عنصر من قوات حفظ النظام، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلتهم على الطريق الدولي دمشق - عمان.

ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا بإصابة 12 عنصرا من وحدة قوات حفظ النظام بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت حافلتهم بين بلدتي صيدا والغارية الغربية على الطريق الدولي دمشق - عمان.

وفي وقت سابق " تمكنت أحد الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة والذخائر في محافظة درعا".

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني سوري، أن "بعض الأسلحة تم تسليمها بعد حالة الارتياح التي أشاعتها عمليات تسوية الأوضاع التي شهدتها المحافظة خلال الفترات الماضية، فيما تم ضبط بعضها الآخر خلال متابعة ورصد محاولات تهريب السلاح".

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