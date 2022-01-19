بريطانيا تعلن رسميا إنهاء "قيود كورونا" بما فيها الكمامات والعزل والتجمعات

المصدر: لندن - وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، انتهاء العمل بالقيود الصحية (الخطة ب) الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

واعتبارا من 27 يناير، لن يكون وضع الكمامة إلزاميا بموجب القانون، ولن يوصى رسميا بالعمل عن بعد ولن يشترط تقديم شهادة صحية لدخول المراقص وبعض التجمعات الكبرى، على ما أوضح رئيس الوزراء المحافظ.

وحسب ما أوردت شبكة "سكاي" البريطانية اعتبر جونسون أن الوقت قد حان "للثقة في حكم" الجمهور على استخدام الأقنعة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، كما أنه سيتم التخلص منها في الفصول الدراسية اعتبارًا من الغد.

كما كشف رئيس الوزراء البريطاني على نيته إنهاء قواعد العزلة الذاتية للمصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة. وقال إن المطلب القانوني سينتهي عندما تنتهي مدة تلك اللوائح في 24 مارس المقبل، ويمكن تقديم هذا التاريخ.

وقال جونسون "في حين أصبح كوفيد متوطنا علينا استبدال القيود الملزمة قانونا بتوصيات".

وقال إنه لا ينوي تمديد التدابير التي تفرض الحجر على المصابين بكوفيد-19 عند انتهاء مدتها في 24 مارس. وقد يتم حتى تقريب موعد رفع هذه التدابير.

وبرر ذلك بقوله "لا نجبر الأفراد قانونا على حجر أنفسهم عند إصابتهم بالإنفلونزا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وتوفي أكثر من 152 ألف شخص في المملكة المتحدة من جراء كوفيد-19. وتظهر البيانات الأخيرة تراجعا بنسبة 40% تقريبا في عدد الإصابات الأسبوعية الجديدة في حين استقر عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات.

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