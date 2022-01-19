العراق يتسلم من أميركا قطعتين أثريتين تعودان إلى أكثر من 4000 عام

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

من المقرر أن يتسلم العراق من السلطات الأميركية، غداً، قطعتين أثريتين، تعودان إلى أكثر من 4000 عام. وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية، أحمد الصحاف، أمس، إن القنصلية العامة العراقية في لوس أنجلوس، ستتسلم بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني الأميركي للتحقيقات قطعتين أثريتين، هما لوح مسماري يعود إلى مدينة أُور، وجزء من منشور مسماري نادر جداً يعود إلى مدينة بابل القديمة، ولا يوجد سوى قطعتين منه في العالم، وكان يستخدم كأداة تعليم. وأضاف أن «هذا الإنجاز تحقق بوضع اليد على القطعتين، ومصادرتهما من قبل السلطات الأميركية، ضمن الجهود التي تبذل لملاحقة الاتجار غير المشروع في الآثار العراقية، ومن خلال تتبع المعلومات المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لوضع اليد عليها، والعمل على إرجاعها إلى موطنها الأصلي».

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